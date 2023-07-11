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Возбуждено уголовное дело в связи с ранением азербайджанского военного в результате стрельбы со стороны Армении

Возбуждено уголовное дело в связи с ранением азербайджанского военного в результате стрельбы со стороны Армении Возбуждено уголовное дело в связи с ранением солдата азербайджанской армии в результате стрельбы со стороны Армении.
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 20:48
Возбуждено уголовное дело в связи с ранением азербайджанского военного в результате стрельбы со стороны Армении

Возбуждено уголовное дело в связи с ранением солдата азербайджанской армии в результате стрельбы со стороны Армении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего воинской части N министерства обороны Абдуллаева Гусейна Арифа оглы в результате стрельбы из огнестрельного оружия со стороны Армении.

По данному факту в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 29,120.2. 12 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время расследование продолжается, будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əsgərinin düşmən atəşi nəticəsində yaralanması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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