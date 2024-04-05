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Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в средней школе села Зейлик

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в средней школе села Зейлик В прокуратуре Дашкесанского района проводится расследование по факту нарушений, выявленных в средней школе села Зейлик.
Внутренняя политика
5 апреля 2024 г. 18:24
Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в средней школе села Зейлик

В прокуратуре Дашкесанского района проводится расследование по факту нарушений, выявленных в средней школе села Зейлик.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследований были выявлены обоснованные подозрения в хищении и растрате в 2018-2023 годах выделенных из государственного бюджета денежных средств в размере более 56 тыс. манатов.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.2 (повторное присвоение) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Prokurorluq: Orta məktəbdə 56 min manat mənimsənilib, cinayət işi açılıb

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