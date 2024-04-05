Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств в средней школе села Зейлик

В прокуратуре Дашкесанского района проводится расследование по факту нарушений, выявленных в средней школе села Зейлик.

В прокуратуре Дашкесанского района проводится расследование по факту нарушений, выявленных в средней школе села Зейлик.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследований были выявлены обоснованные подозрения в хищении и растрате в 2018-2023 годах выделенных из государственного бюджета денежных средств в размере более 56 тыс. манатов.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.2 (повторное присвоение) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.