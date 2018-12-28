Нагиф Гамзаев: Восстановление названия Гянджи требовало большого мужества

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ "В сложной истории Гянджи - колыбели культуры и демократии - было немало запомнившихся месяцев, годов, периодов. В период двухвекового пребывания нашей страны в составе Российской империи и Советского союза название города, который подарил миру таких гениев, как Низами, Мехсети, Вазех, менялось несколько раз".

Как сообщает Report, об этом сказал избранный от Гянджи депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев, комментируя возвращение городу своего названия. Этот день приходится на 30 декабря.

"Название Гянджи было заменено на название русского происхождения. С 1804 по 1918 год Гянджа именовалась Елизаветполью. В 1918 году было восстановлено название Гянджа. 22 февраля 1935 года название города переименовали на Кировабад. Годами интеллигенция города старалась вернуть городу его название. Восстановление названия города требовало большого мужества. И в этом вопросе на помощь приходит Гейдар Алиев. За счет мудрости и дальновидности общенационального лидера Гейдара Алиева стереть название Гянджи из памяти не удается, это название начинает звучать вновь. С возвращением к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, который вывел свою родину Азербайджан из сложных и суровых испытаний, были предприняты важные шаги для восстановления исторических названий местностей. За счет заботы президента Ильхама Алиева старинный город известнен в мировом масштабе как центр науки, культуры", - сказал Н.Гамзаев.