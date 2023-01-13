Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру

12:32

Завещание отца сыну о возвращении Карабаха, Шуши - пример истинного патриотизма

Имя награжденного медалью "Терегги" известного журналиста, редактора Информационного агентства Report Аскера Ибрагимова хорошо знакомо читателям, общественности и журналистам. Он 18 лет работал в государственном информационном агентстве АЗЕРТАДЖ и входил в президентский пул.

А.Ибрагимов имеет статус брата шехида. 4 июня 2021 года брат А.Ибрагимова - журналист Магеррам Ибрагимов погиб, подорвавшись на противотанковой мине в селе Сусузлуг Кяльбаджарского района.

Ибрагимов Аскер Али оглу родился 20 сентября 1972 года в селе Арданыш Чямбярякского района Западного Азербайджана. В 1979 году пошел в первый класс средней школы села Арданыш. Окончил среднюю школу №99 Бинагадинского района города Баку. Имеет два высших образования. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств и Академию государственного управления при президенте Азербайджанской Республики.

С октября 1992 года по 1 января 2010 года работал на различных должностях в Азербайджанском государственном информационном агентстве АЗЕРТАДЖ, был главредом азербайджанской редакции и входил в президентский пул.

А.Ибрагимов также работал на ответственных должностях в газете "Республика", на портале Anspress.com.

С 2000 года является членом Союза журналистов Азербайджана. 6 марта того же года указом Президиума профсоюза журналистов Азербайджана за многолетнюю деятельность в области журналистики был удостоен премии "Золотое перо".

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 28 февраля 2005 года был награжден медалью "Терегги" за заслуги в развитии национальной печати.

С 2016 года работает на должности редактора в Информационном агентстве Report.

Женат, имеет двоих детей.

В рамках рубрики "Год Гейдара Алиева" Report представляет интервью с Аскером Ибрагимовым.

- 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". В этом году будут проводиться важные мероприятия, встречи, публиковаться статьи об общенациональном лидере. Вы были одним из журналистов, входящих в президентский пул, освещали визиты великого лидера и мероприятия с его участием. Ваши воспоминания будут интересны читателям...

- Распоряжение главы государства от 29 сентября 2022 года об объявлении 2023 года "Годом Гейдара Алиева" имеет огромную историю и важное значение. Это будет полезно с точки зрения более глубокого исследования и изучения жизни и политической деятельности великого лидера. Гейдар Алиев был важной личностью в регионе и мире. Я очень рад, что 10 лет моей журналистской деятельности пришлись на период президентства Гейдара Алиева, 8 лет - на период президентства Ильхама Алиева, и что моя деятельность заключалась в освещении в прессе, доведении до общественности их выступлений, речей, важных идей. Естественно, что за эти связанные с великим лидером 10 лет произошли очень важные судьбоносные события. Гейдар Алиев всегда отличался простотой, искренним отношением к людям. Он пришел к власти в очень тяжелый, трудный для Азербайджана период. Понять боль народа, заботиться о его благосостоянии, решать возникшие внутренние и внешние проблемы требовало большой ответственности. Великий лидер, добровольно взвалив на свои плечи это тяжелое бремя, сумел своей безупречной деятельностью вписать свое имя в историю золотыми буквами. И сегодня мы с гордостью чтим память нашего общенационального лидера.

- Имя Гейдара Алиева запечатлено в памяти народа, мы с гордостью вспоминаем о нем. Каково ваше мнение?

- Прежде всего скажу, что имя Гейдара Алиева было предметом гордости для жителей села Арданыш Чямбярякского (Красносельского) района Гёйчинского махала. В каждой семье с интересом следили за деятельностью великого лидера и воспринимали его как истинного героя. Этому есть несколько причин. Одной из главных причин является то, что азербайджанец занимал такие высокие посты в СССР и проявлял постоянную заботу о соотечественниках, проживающих в Гёйче, Борчалы. И лишь наши заклятые враги - армяне боялись политического веса Гейдара Алиева. В подтверждение своих слов, хотел бы рассказать одну историю.

Мне было тогда лет 11. Был конец декабря 1982 года. 23 декабря 1982 года Гейдар Алиев был избран на пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР и стал одним из руководителей СССР. Это назначение широко освещалось в советской прессе. Начальником почтового отделения в нашем селе был наш любимый учитель Зульфугар Гумбатов, он и рассказал мне эту историю. В наше село Арданыш присылали 8 экземпляров газеты "Комсомольская правда". В связи с назначением Гейдара Алиева на первой странице издания была напечатана биография и большая фотография великого лидера. Армяне намеренно вырезали первые страницы газеты, чтобы проживающие в селе азербайджанцы не смогли узнать о назначении Гейдара Алиева на высокую должность. Эти газеты Зульфугар муаллим хранил до последних дней жизни. Влиятельность, авторитет общенационального лидера всегда беспокоили армянских шовинистов.

- В то время зарубежные поездки имели большое значение в донесении до мира азербайджанских реалий. В целом, сколько зарубежных поездок вы совершили вместе с общенациональным лидером?

- Назвать конкретное число немного сложно. За 10 лет я совершил десятки внутренних и зарубежных поездок. Этот отрезок времени был значимым для Азербайджана. Зарубежные визиты великого лидера совершались не ради имиджа, протокола, а для того, чтобы донести до мировой общественности, международных организаций азербайджанские реалии, разоблачить лживые утверждения армянских сепаратистов, армянскую ложь. Внешняя политика великого лидера была стратегической основой для решения карабахской проблемы. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, успешно продолжая политику Гейдара Алиева, проявив политическую волю, вернул родной Карабах в состав Азербайджана, возвеличил наш народ и вписал свое имя в историю как лидер, восстановивший территориальную целостность Азербайджана.

- Свидетелем каких интересных событий вы стали во время зарубежных поездок? Что больше всего запомнилось?

- Безусловно, во время зарубежных поездок были запоминающиеся события. Мне запомнилось событие, произошедшее 13 декабря 1997 года в Тегеране на саммите Организации исламской конференции (ныне Организация исламского сотрудничества - ред.). В соответствии с протоколом, перед саммитом лидеры проводили встречи один на один. Гейдар Алиев также встречался с лидерами многих исламских государств. Кстати, я не раз был свидетелем их огромного уважения к Гейдару Алиеву. На этом саммите состоялась встреча президента Азербайджана один на один с тогдашним президентом Туркменистана Сапармуратом Ниязовым (Туркменбаши). Президенты двух стран шутили. Президент Туркменистана носил необычные кольца. У него на пальце было довольно большое и заметное кольцо. Этот момент не ускользнул от внимания Гейдара Алиева. Он очень тонко пошутил над президентом Туркменистана. То есть, в дипломатичной форме дал понять, что такие аксессуары не подходят мужчинам, особенно главам государств. Туркменбаши с улыбкой сказал великому лидеру, что ему нравится носить такие кольца. Сапармурад Ниязов, а также главы государств Центральной Азии и исламских стран очень уважали Гейдара Алиева.

- Мы неоднократно были свидетелями общения Гейдара Алиева с журналистами, среди них было много душевных моментов, его шутливых разговоров с журналистами...

- В рамках агитационной кампании на президентских выборах 1998 года в отдельных регионах проходили митинги. Великий лидер также участвовал в избирательной кампании в качестве основного кандидата в президенты. В этот раз он собирался посетить южный регион. Мы прибыли в Масаллинский район. В Масаллы на площади собрались десятки тысяч людей. Гейдар Алиев с трибуны озвучивал свою избирательную платформу. Он говорил о намеченных целях, о решении имеющихся проблем, и, самое главное, о внешней политике, проводимой для решения карабахской проблемы.

Великому лидеру всегда нужно было немало времени, чтобы довести все свои мысли, важные тезисы. Он всегда говорил от сердца по 40 минут, по часу, а иногда и дольше, причем речи были блестящие.

Естественно, моя работа заключалась в том, чтобы записать речь общенационального лидера на диктофон, чтобы затем на основе этой записи подготовить материал. Поэтому если бы запись была некачественной, это создало бы серьезную проблему для меня. Все выступления должны были быть расшифрованы и опубликованы как есть.

Я стоял перед динамиком, чтобы записать речь. Через некоторое время пошел сильный дождь, причем все более и более усиливавшийся. Чтобы вода не попадала на диктофон, я старался прикрывать его - то рукавом куртки, то блокнотом. Представьте, идет ливень, вся одежда промокла, а все мои попытки защитить диктофон выглядели очень жалко со стороны. Но мне надо было делать свою работы, о том, как я выгляжу и кто на меня смотрит, я тогда не задумывался.

Поверьте, великий вождь, возможно заметив мою ситуацию, относительно быстро завершил свою речь. Я этого никогда не забуду - для меня это было чудом. Теперь каждый раз, когда идет дождь, я вспоминаю этот случай. Такие вещи могут заметить, почувствовать только гениальные люди, мудрые личности. Он обращал внимание на каждую мелочь. И таких случаев было достаточно. То есть хочу сказать, что Гейдар Алиев внимательно относился ко всем гражданам, независимо от профессии, специальности, статуса. С другой стороны, его отношение к журналистам было особенным и очень хорошим. Такие человеческие качества есть только у гениальных людей.

- Какая поездка с великим лидером была для вас самой незабываемой и по какой причине?

- Можно сказать, что запомнилась каждая поездка. Разница только в причинах. Например, некоторые поездки запомнились из-за их политической значимости, а некоторые - из-за встреч с лидерами. Были которые запомнились выступлениями великого лидера с международных трибун во имя Азербайджана, уникальными ответами на вопросы, адресованные ему. Есть такие, которые запомнились из-за большого уважения, любви, симпатии, оказанных ему в стране и за рубежом. Естественно, что больше всего мне запомнились поездки в европейские страны, на конференции международных организаций, связанных исключительно с решением карабахской проблемы.

- Гейдар Алиев вписал свое имя в историю как гениальный политик. Мы также хотели бы услышать ваши воспоминания о его встречах за границей и внутри страны...

- Личность великого лидера - самое большое воспоминание. Когда я слышу имя Гейдара Алиева, когда вижу его фотографию, все воспоминания о нем проходят перед моими глазами, как лента. Я не хочу выделять ни одну из этих поездок, каждая из них по отдельности ценная, исторически значимая и незабываемая. Его поездки за границу всегда имели конкретные цели, были связаны с интересами Азербайджана и его народа.

- Мы также хотели бы, чтобы вы рассказали о приоритетах этих встреч.

- Естественно, что главным смыслом, целью встреч были вопросы армянской оккупации, сепаратизма, тяжелая ситуация, в которой оказался наш народ, освобождение оккупированных территорий. Транспортировка природных ресурсов Азербайджана на мировые рынки также были на повестке. Великий лидер представил Азербайджан миру, подписав 20 сентября 1994 года “Контракт века”. Это было нелегко. Благодаря этому Азербайджан, получая экономические дивиденды, создавал базу для решения стоящих перед ним проблем. Все это видно в реалиях сегодняшнего Азербайджана.

- Когда Шуша была освобождена от оккупации, Ильхам Алиев в обращении к народу особо подчеркнул, что гордится исполнением завещания отца. Даже в своем завещании Гейдар Алиев заботился о своем народе и территориальной целостности своей страны...

- Конечно. Бог подарил эту мудрую личность нашему народу как спасителя современного Азербайджана. Вопрос территориальной целостности страны был приоритетным в политике Гейдара Алиева. Но личное завещание отца своему сыну относительно Карабаха, Шуши является примером истинного патриотизма.

Естественно, это завещание дало определенную направленность деятельности нашего уважаемого президента Ильхама Алиева. Для отца это была вера в сына, а для сына - желание исполнить завещание отца и серьезная ответственность и обязанность. Слава Богу, что лидер нашей страны Ильхам Алиев осуществил эти мечты своей триумфальной победой в Карабахе 8 ноября 2020 года и именно после победы поделился с народом завещанием отца.

В целом за последние 200 лет Азербайджан сталкивался с территориальными потерями. Однако спустя два столетия, триумфом и Великой победой президент Ильхам Алиев сумел вписать свое имя в историю Азербайджана и мира как великий полководец. Уверен, что с помощью мудрой, дальновидной, продуманной и целенаправленной политики главы нашего государства мы восстановим 114 тысяч квадратных километров нашей законной территории, существовавшей в 1918 году, вернемся в Западный Азербайджан, на наши исторические земли.