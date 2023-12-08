Воспитанники детсада в селе Агалы готовятся к Новому году

Воспитанники детского сада в селе Агалы Зангиланского района готовятся к празднованию Нового года, заучивают веселые детские песни и стихи.

Воспитанники детского сада в селе Агалы Зангиланского района готовятся к празднованию Нового года, заучивают веселые детские песни и стихи.

Об этом сотруднику Report сказала Гюльназ Махмудова, заведующая яслями-детским садом села Агалы Зангиланского района.

По ее словам, детский сад посещают 38 детей из семей вернувшихся в Агалы бывших вынужденных переселенцев: "В детском саду работают 11 человек, все они родом из Агалы, а наш повар Фиренгиз ханым работала в детском саду в Агалы еще до оккупации села. В детском саду царит новогодняя атмосфера. Дети с воодушевлением готовят песни и стихи для новогоднего утренника".

Фото: Самира Гасанова