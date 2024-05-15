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Восемь граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

Восемь граждан Азербайджана репатриированы из Сирии 14 мая восемь граждан Азербайджанской Республики, в том числе 5 детей и 3 женщины, были репатриированы из Сирии.
Внутренняя политика
15 мая 2024 г. 13:35
Восемь граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

14 мая восемь граждан Азербайджанской Республики, в том числе 5 детей и 3 женщины, репатриированы из Сирии.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

После установления местонахождения, личности и принадлежности репатриантов к гражданству Азербайджанской Республики, в Турцию были командированы представители соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, далее было обеспечено проведение первичного медицинского и психологического обследования репатриантов.

Затем Генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле была проведена соответствующая координационная работа, граждане Азербайджана были обеспечены необходимыми для возвращения документами и были доставлены в страну.

"Правительство Азербайджана будет продолжать принимать необходимые меры по репатриации граждан АР, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории зарубежных стран", - заявили в МИД.

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Версия на английском языке Eight Azerbaijani citizens repatriated from Syria
Версия на азербайджанском языке Səkkiz Azərbaycan vətəndaşı Suriyadan repatriasiya edilib

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