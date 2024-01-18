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Волонтеры информируют молодых избирателей в Баку и регионах

Волонтеры информируют молодых избирателей в Баку и регионах Волонтерская группа, созданная в рамках сотрудничества Союза волонтерских организаций Азербайджана с Центральной избирательной комиссией, начала информировать молодежь о предстоящих в стране президентских выборах
Внутренняя политика
18 января 2024 г. 18:05
Волонтеры информируют молодых избирателей в Баку и регионах

Волонтерская группа, созданная в рамках сотрудничества Союза волонтерских организаций Азербайджана с Центральной избирательной комиссией, начала информировать молодежь о предстоящих в стране президентских выборах

Об этом Report сообщили в Союзе волонтерских организаций Азербайджана.

Молодым людям в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже и Мингячевире раздаются буклеты, знакомящие с процедурой голосования.

Целью волонтерской группы является просвещение молодежи в области избирательного права, культуры выборов, повышение уровня осведомленности и электоральной активности молодых людей, которые смогут впервые принять участие в выборах в качестве избирателей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSeçki könüllüləri gənc seçiciləri məlumatlandırmağa başlayıb

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