Волонтеры информируют молодых избирателей в Баку и регионах

Волонтерская группа, созданная в рамках сотрудничества Союза волонтерских организаций Азербайджана с Центральной избирательной комиссией, начала информировать молодежь о предстоящих в стране президентских выборах

Волонтерская группа, созданная в рамках сотрудничества Союза волонтерских организаций Азербайджана с Центральной избирательной комиссией, начала информировать молодежь о предстоящих в стране президентских выборах

Об этом Report сообщили в Союзе волонтерских организаций Азербайджана.

Молодым людям в Баку, Сумгайыте, Нахчыване, Гяндже и Мингячевире раздаются буклеты, знакомящие с процедурой голосования.

Целью волонтерской группы является просвещение молодежи в области избирательного права, культуры выборов, повышение уровня осведомленности и электоральной активности молодых людей, которые смогут впервые принять участие в выборах в качестве избирателей.