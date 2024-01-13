Волонтеры Азербайджана будут просвещать молодых избирателей

В рамках сотрудничества с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) была сформирована группа азербайджанских добровольцев “Волонтеры выборов”.

В рамках сотрудничества с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) была сформирована группа азербайджанских добровольцев “Волонтеры выборов”.

Как сообщает Report, целью группы является просвещение молодежи в области избирательного права, культуры выборов, гражданского долга, включающего активное участие в выборах, в том числе повышение уровня осведомленности и электоральной активности молодых людей, которые впервые будут участвовать в выборах в качестве избирателей.

Представители ЦИК провели тренинг для лидеров группы на тему общих требований к предвыборной агитации на выборах президента Азербайджанской Республики, обсудили вопросы, которые могут возникнуть у молодых избирателей в связи с процедурой выборов и подготовкой к голосованию.

Отметим, что группа ”Волонтеры выборов" в ближайшие дни начнет работу на местах.