Воинское звание курсанта приравняют к званию солдата

15:52

В Азербайджане внесен ряд изменений в обязанности курсантов, а также в права гизирей, мичманов и офицеров.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев в связи с этим утвердил изменения в законы "Об утверждении Дисциплинарного устава Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской должности и военной службе".

Таким образом, ряд норм, применяемых в отношении солдат (матросов), считающихся военнослужащими срочной действительной военной службы, будут применяться и в отношении курсантов. Тем самым воинское звание курсанта будет приравнено к воинскому званию солдата (матроса). Таким образом, курсанты будут выполнять обязанности, определенные нормативными правовыми актами.

Другим изменением отменяются нормы о применении наказания в виде ареста в дисциплинарном порядке к матросам, мичманам, офицерам и курсантам.