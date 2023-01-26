Казарма, в которой сгорели 15 армянских солдат, ранее была домом азербайджанца

Здание "воинской части", где в результате пожара 19 января погибли 15 военнослужащих армянской армии, ранее принадлежало азербайджанцу, которого армяне изгнали из Басаркечярского района.

Казарма воинской части, где в результате пожара 19 января погибли 15 военнослужащих армянской армии, ранее принадлежало азербайджанцу, которого армяне изгнали из Басаркечярского района.

Как сообщили Report в отделе социальных медиа и связей с общественностью Азербайджанского телевидения (AzTV), здание, которое армяне называют казармой воинской части, на самом деле является домом учителя профессионально-технического училища Басаркечярского района Кямандара Гасанова, который был изгнан из родного края 35 лет назад.

Сотрудники AZTV встретились и поговорили с семьей, ранее проживающем в этом доме. Сын покойного Кямандара Гасанова, сказал, что как только увидел кадры пожара, он узнал дом, в котором рос.