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Казарма, в которой сгорели 15 армянских солдат, ранее была домом азербайджанца

Казарма, в которой сгорели 15 армянских солдат, ранее была домом азербайджанца Здание "воинской части", где в результате пожара 19 января погибли 15 военнослужащих армянской армии, ранее принадлежало азербайджанцу, которого армяне изгнали из Басаркечярского района.
Внутренняя политика
26 января 2023 г. 10:40
Казарма, в которой сгорели 15 армянских солдат, ранее была домом азербайджанца

Казарма воинской части, где в результате пожара 19 января погибли 15 военнослужащих армянской армии, ранее принадлежало азербайджанцу, которого армяне изгнали из Басаркечярского района.

Как сообщили Report в отделе социальных медиа и связей с общественностью Азербайджанского телевидения (AzTV), здание, которое армяне называют казармой воинской части, на самом деле является домом учителя профессионально-технического училища Басаркечярского района Кямандара Гасанова, который был изгнан из родного края 35 лет назад.



Сотрудники AZTV встретились и поговорили с семьей, ранее проживающем в этом доме. Сын покойного Кямандара Гасанова, сказал, что как только увидел кадры пожара, он узнал дом, в котором рос.
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Версия на английском языке 'Military unit' where 15 Armenian soldiers burned to death was once home of West Azerbaijani - VIDEO
Версия на азербайджанском языке 15 erməni əsgərinin yanaraq öldüyü “hərbi hissə” Qərbi azərbaycanlının evi olub - VİDEO

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