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Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях

Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях, поскольку армяне закапывали в землю тела убитых азербайджанцев без соблюдения общечеловеческих норм или религиозных канонов, не выкапывая могил.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 14:40
Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях

Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях, поскольку армяне закапывали в землю тела убитых азербайджанцев без соблюдения общечеловеческих норм или религиозных канонов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев на международной конференции "Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести лиц".

По его словам, поиски с использованием современных приборов в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района не дали положительных результатов: "Основная причина заключается в том, что тела были захоронены не в могилах, а просто скидывались в ямы. Братские могилы обнаруживаются на основании свидетельств вернувшихся из плена граждан".

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Версия на азербайджанском языке Hərbi prokuror: “Ermənilər itkin düşmüş şəxsləri kütləvi şəkildə basdırdığından müasir cihazlarla aşkarlamaq olmur"

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