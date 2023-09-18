Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях

Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях, поскольку армяне закапывали в землю тела убитых азербайджанцев без соблюдения общечеловеческих норм или религиозных канонов, не выкапывая могил.

Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях, поскольку армяне закапывали в землю тела убитых азербайджанцев без соблюдения общечеловеческих норм или религиозных канонов.



Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев на международной конференции "Активизация национальных и международных усилий по выяснению судеб пропавших без вести лиц".



По его словам, поиски с использованием современных приборов в селе Ашагы Сейидахмедли Физулинского района не дали положительных результатов: "Основная причина заключается в том, что тела были захоронены не в могилах, а просто скидывались в ямы. Братские могилы обнаруживаются на основании свидетельств вернувшихся из плена граждан".