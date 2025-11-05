Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Военный прокурор: Освобождение Зангилана укрепило геополитическую мощь Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 05 ноября, 2025
    • 10:53
    Военный прокурор: Освобождение Зангилана укрепило геополитическую мощь Азербайджана

    Освобождение Зангилана стало ключевым моментом, усилившим геополитическую мощь Азербайджана и завершившим военно-политическую картину Карабахской Победы.

    Как сообщает Report, об этом заявил военный прокурор Бахруз Ахмедов на конференции в Зангилане "Пять лет Победы: торжество государственности и права".

    По словам Ахмедова, сегодня в Зангилане развевается трехцветный флаг Азербайджана, являющийся символом суверенитета государства, единства народа и Победы, завоеванной кровью героических сынов.

    "Основой этой Победы и ее честью является Азербайджанская армия. Мужество, доблесть, самоотверженность и любовь к Родине наших солдат и офицеров навсегда вписаны в золотые страницы истории Победы. Каждый из них сражался не только оружием, но и верой, духом и убежденностью в правоте своего дела", - подчеркнул военный прокурор.

    Военный прокурор отметил, что азербайджанский солдат отдал жизнь за освобождение Родины, оставив народу чувство гордости, а будущим поколениям - наследие свободы и независимости.

    Ахмедов также напомнил, что во время Второй Карабахской войны генеральный прокурор Азербайджана лично посетил Гянджу, Барду и Тертер, подвергшиеся ракетным обстрелам.

    "В чрезвычайно опасных условиях он оценивал ситуацию на местах, проводил брифинги с участием около 30 послов и их заместителей, представителей дипломатического корпуса и более 30 журналистов, представляя миру реальные факты", - добавил он.

