Военный прокурор: На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек

На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев во время выступления на международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".
По его словам, до сих пор Армения передала Азербайджану останки 120 из 3 890 пропавших без вести лиц: "Полагаю, что обсуждения на конференции дадут толчок работе, связанной с поиском останков пропавших без вести лиц".
X.Велиев отметил, что судьба пропавших без вести лиц всегда была в центре внимания главы государства: "В связи с этим после 44-дневной Отечественной войны в результате совместной деятельности Службы госбезопасности, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Военной прокуратуры были возбуждены многочисленные уголовные дела, связанные с захватом в плен, заложники, а также пытками".