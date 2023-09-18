О нас

Военный прокурор: На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек

Военный прокурор: На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек.
Внутренняя политика
18 сентября 2023 г. 14:33
Военный прокурор: На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек

На освобожденных территориях обнаружены останки 508 человек.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана, военный прокурор Ханлар Велиев во время выступления на международной конференции на тему "Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести".

По его словам, до сих пор Армения передала Азербайджану останки 120 из 3 890 пропавших без вести лиц: "Полагаю, что обсуждения на конференции дадут толчок работе, связанной с поиском останков пропавших без вести лиц".

X.Велиев отметил, что судьба пропавших без вести лиц всегда была в центре внимания главы государства: "В связи с этим после 44-дневной Отечественной войны в результате совместной деятельности Службы госбезопасности, Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Военной прокуратуры были возбуждены многочисленные уголовные дела, связанные с захватом в плен, заложники, а также пытками".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Military prosecutor: Remains of 508 people found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Hərbi prokuror: "Azad edilmiş ərazilərdə 508 nəfərə aid meyit qalıqları tapılıb"

Другие новости из категории

Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях
Военный прокурор: Современные приборы неэффективны в обнаружении мест массовых захоронений на освобожденных территориях
18 сентября 2023 г. 14:40
Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях
Стали известны места обнаружения массовых захоронений на освобожденных территориях
18 сентября 2023 г. 14:34
На строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ выделено 11 млн манатов
На строительство автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-госграница с РФ выделено 11 млн манатов
18 сентября 2023 г. 14:04
Замминистра: Ереван уклоняется от сотрудничества с Баку в выяснении судеб пропавших без вести
Замминистра: Ереван уклоняется от сотрудничества с Баку в выяснении судеб пропавших без вести
18 сентября 2023 г. 13:02
Глава СГБ: Народы, проживающие в Азербайджане, составляют основу многонационального государства
Глава СГБ: Народы, проживающие в Азербайджане, составляют основу многонационального государства
18 сентября 2023 г. 11:48
В лаборатории СГБ идентифицированы личности 13 пропавших без вести
В лаборатории СГБ идентифицированы личности 13 пропавших без вести
18 сентября 2023 г. 11:45
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
Али Нагиев: Нам удалось идентифицировать останки еще 10 граждан, один из них - национальный герой Риад Ахмедов
18 сентября 2023 г. 11:32
В Баку проходит международная конференция, посвященная пропавшим без вести
В Баку проходит международная конференция, посвященная пропавшим без вести
18 сентября 2023 г. 10:34
Автомобиль МККК вернулся из Ханкенди в Агдам
ФотоАвтомобиль МККК вернулся из Ханкенди в Агдам
18 сентября 2023 г. 10:00
Илаха Гусейнова: МККК отправил армянским жителям, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты
ФотоИлаха Гусейнова: МККК отправил армянским жителям, проживающим в Карабахе, муку и медикаменты
18 сентября 2023 г. 07:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi