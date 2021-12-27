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Военнослужащим Госслужбы мобилизации присвоены высшие воинские звания

Военнослужащим Госслужбы мобилизации присвоены высшие воинские звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.
Внутренняя политика
27 декабря 2021 г. 14:01
Военнослужащим Госслужбы мобилизации присвоены высшие воинские звания
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передает Report, распоряжением военнослужащим Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу присвоены ниже следующие высшие воинские звания:

высшее воинское звание генерал-лейтенант:

генерал-майору Зауру Гасым оглу Абдуллаеву

генерал-майору Маилу Семинар оглу Шахвердиеву

генерал-майору Юсифу Гасан оглу Мирзаеву

высшее воинское звание генерал-майор:

полковнику Чингизу Беюкага оглу Кичибекову

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Версия на азербайджанском языке Səfərbərlik Xidmətinin hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilib

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