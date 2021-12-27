Военнослужащим Госслужбы мобилизации присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу.
Как передает Report, распоряжением военнослужащим Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу присвоены ниже следующие высшие воинские звания:
высшее воинское звание генерал-лейтенант:
генерал-майору Зауру Гасым оглу Абдуллаеву
генерал-майору Маилу Семинар оглу Шахвердиеву
генерал-майору Юсифу Гасан оглу Мирзаеву
высшее воинское звание генерал-майор:
полковнику Чингизу Беюкага оглу Кичибекову