Военнослужащим и гражданским работникам ГПС присвоены почетные звания

16 августа, 2017 18:23

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: "Заслуженный учитель" Гахрамановой Чимназ Муслим гызы "Заслуженный врач" Юсиф-заде Кянану Рафаэль оглу - полковнику-лейтенанту медицинской службы Фараджевой Соне Адалят гызы - полковнику-лейтенанту медицинской службы "Заслуженный государственный служащий" Намазовой Раисе Вели гызы "Заслуженный журналист" Джахангирову Ровшану Гияс оглу - капитану "Заслуженный медицинский работник" Алирзаевой Хейране Тофик гызы - старшему прапорщику.