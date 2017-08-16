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    Военнослужащим и гражданским работникам ГПС присвоены почетные звания

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

    "Заслуженный учитель"

    Гахрамановой Чимназ Муслим гызы

    "Заслуженный врач"

    Юсиф-заде Кянану Рафаэль оглу - полковнику-лейтенанту медицинской службы

    Фараджевой Соне Адалят гызы - полковнику-лейтенанту медицинской службы

    "Заслуженный государственный служащий"

    Намазовой Раисе Вели гызы

    "Заслуженный журналист"

    Джахангирову Ровшану Гияс оглу - капитану

    "Заслуженный медицинский работник"

    Алирзаевой Хейране Тофик гызы - старшему прапорщику.

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