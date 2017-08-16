Военнослужащим и гражданским работникам ГПС присвоены почетные звания

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, за многолетнюю плодотворную деятельность почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим военнослужащим и гражданским работникам Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
"Заслуженный учитель"
Гахрамановой Чимназ Муслим гызы
"Заслуженный врач"
Юсиф-заде Кянану Рафаэль оглу - полковнику-лейтенанту медицинской службы
Фараджевой Соне Адалят гызы - полковнику-лейтенанту медицинской службы
"Заслуженный государственный служащий"
Намазовой Раисе Вели гызы
"Заслуженный журналист"
Джахангирову Ровшану Гияс оглу - капитану
"Заслуженный медицинский работник"
Алирзаевой Хейране Тофик гызы - старшему прапорщику.
News DepartmentАвтор новости
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