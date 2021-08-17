Военнослужащим ГПС присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высших воинских званий.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана:
высшее воинское звание генерал-лейтенанта
генерал-майору Джавиду Миргамза оглу Абдуллаеву
генерал-майору Эльшану Алекпер оглу Вердиеву
высшее воинское звание генерал-майора
полковнику Бабеку Вахид оглу Гурбанову
полковнику Фаигу Гамзаага оглу Мамедову.