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Военнослужащим ГПС присвоены высшие воинские звания

Военнослужащим ГПС присвоены высшие воинские звания Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высших воинских званий.
Внутренняя политика
17 августа 2021 г. 18:10
Военнослужащим ГПС присвоены высшие воинские звания

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики высших воинских званий.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присвоены следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана:

высшее воинское звание генерал-лейтенанта

генерал-майору Джавиду Миргамза оглу Абдуллаеву

генерал-майору Эльшану Алекпер оглу Вердиеву

высшее воинское звание генерал-майора

полковнику Бабеку Вахид оглу Гурбанову

полковнику Фаигу Гамзаага оглу Мамедову.

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