Военнослужащие отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на учениях “Гейдар Алиев-2023”

Военнослужащие отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на учениях “Гейдар Алиев-2023”.

Военнослужащие отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на учениях “Гейдар Алиев-2023”.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в городе Карсе завершились совместные боевые стрелковые тактические учения ”Гейдар Алиев-2023“.

Военнослужащие отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики и 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, успешно выполнили боевые задачи и показали высокие результаты.

Для проведения совместных боевых стрелковых тактических учений ”Гейдар Алиев-2023" командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев посетил город Карс.

Завершились учения прыжком с парашютом с портретом великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Гейдара Алиева, а также государственными флагами обеих братских стран. Отличившиеся на учениях военнослужащие были награждены ценными подарками. Была сделана фотография на память.