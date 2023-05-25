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Военнослужащие отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на учениях “Гейдар Алиев-2023”

Военнослужащие отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на учениях “Гейдар Алиев-2023” Военнослужащие отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на учениях “Гейдар Алиев-2023”.
Внутренняя политика
25 мая 2023 г. 20:25
Военнослужащие отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на учениях “Гейдар Алиев-2023”

Военнослужащие отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий профессионализм на учениях “Гейдар Алиев-2023”.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в городе Карсе завершились совместные боевые стрелковые тактические учения ”Гейдар Алиев-2023“.

Военнослужащие отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики и 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, успешно выполнили боевые задачи и показали высокие результаты.

Для проведения совместных боевых стрелковых тактических учений ”Гейдар Алиев-2023" командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев посетил город Карс.

Завершились учения прыжком с парашютом с портретом великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка и общенационального лидера Гейдара Алиева, а также государственными флагами обеих братских стран. Отличившиеся на учениях военнослужащие были награждены ценными подарками. Была сделана фотография на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏlahiddə Ümumqoşun Ordunun hərbçiləri “Heydər Əliyev-2023” təlimində yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirib 

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