Военнослужащие Госагентства награждены медалью "За военные заслуги"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За военные заслуги" военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана.
Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:
"За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить медалью "За военные заслуги" следующих военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:
Бабаева Али Айдын оглу – полковник-лейтенанта
Фарзалиева Теймура Гачай оглу – полковник-лейтенанта
Гусейнова Тофига Габиль оглу – полковник-лейтенанта
Абдуллаева Ульви Салех оглу – майора
Мамедъярова Кянана Рамиз оглу – майора
Алиева Алексея Аламат оглу – капитана
Гурбанова Анара Эльдар оглу – капитана
Мехралиева Захира Шакир оглу – капитана
Абдуллаева Ровшана Велиш оглу – старшего сержанта
Ализаде Ильгара Гошгар оглу – старшего сержанта
Амирова Парвиза Вагиф оглу – старшего сержанта
Зейналова Тимура Булуд оглу – старшего сержанта".