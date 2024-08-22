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Военнослужащие Госагентства награждены медалью "За военные заслуги"

Военнослужащие Госагентства награждены медалью "За военные заслуги" Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За военные заслуги" военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана.
Внутренняя политика
22 августа 2024 г. 12:12
Военнослужащие Госагентства награждены медалью За военные заслуги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "За военные заслуги" военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджана.

Как сообщает Report, в тексте распоряжения говорится:

"За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить медалью "За военные заслуги" следующих военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:

Бабаева Али Айдын оглу – полковник-лейтенанта

Фарзалиева Теймура Гачай оглу – полковник-лейтенанта

Гусейнова Тофига Габиль оглу – полковник-лейтенанта

Абдуллаева Ульви Салех оглу – майора

Мамедъярова Кянана Рамиз оглу – майора

Алиева Алексея Аламат оглу – капитана

Гурбанова Анара Эльдар оглу – капитана

Мехралиева Захира Шакир оглу – капитана

Абдуллаева Ровшана Велиш оглу – старшего сержанта

Ализаде Ильгара Гошгар оглу – старшего сержанта

Амирова Парвиза Вагиф оглу – старшего сержанта

Зейналова Тимура Булуд оглу – старшего сержанта".

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