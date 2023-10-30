О нас

Военно-политическое руководство Армении продолжает политику разжигания ненависти - ДОКЛАД

Военно-политическое руководство Армении продолжает политику разжигания ненависти - ДОКЛАД Политическое и военное руководство Армении открыто демонстрирует желание повторить совершенные в прошлом преступления геноцида против азербайджанцев и в современный период.
Внутренняя политика
30 октября 2023 г. 11:55
Военно-политическое руководство Армении продолжает политику разжигания ненависти - ДОКЛАД

Политическое и военное руководство Армении открыто демонстрирует желание повторить совершенные в прошлом преступления геноцида против азербайджанцев и в современный период.

Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе аппарата омбудсмена Азербайджана о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

В докладе говорится, что об этом свидетельствуют факты, полученные в результате проведенных исследований, а также события, имевшие место в недавнем прошлом.

"Преступления, совершенные против азербайджанцев в начале и конце ХХ века, повторяются и в XXI веке. Военно-политическое руководство Армении использует все свои возможности для продолжения этой политики", - говорится в докладе.

В докладе с сожалением подчеркивается, что вместо поддержки мира и содействия мирному процессу в регионе, военно-политическое руководство Армении стремится обострить ситуацию, открывая еще более глубокие раны в памяти нынешнего и будущих поколений. В документе также подчеркнули, что действия представителей властей Армении нарушают нормы международного гуманитарного права, а также права и свободы человека.

"Институт омбудсмена Азербайджана осуждает политику военно-политического руководства Армении, направленную на разжигание конфликтов на национальной и религиозной почве, и призывает международные и национальные правозащитные организации проявить солидарность в этом вопросе", - говорится в докладе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan rəhbərliyi sülhü dəstəkləmək əvəzinə münaqişəni qızışdırmağa çalışır - HESABAT

Самое важное

В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:47
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
Информационное агентство Report отмечает 9-летие
27 октября 2023 г. 09:00
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ
26 октября 2023 г. 19:12
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
20 отравившихся донером в Баку учащихся выписаны из больницы
26 октября 2023 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi