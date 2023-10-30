Военно-политическое руководство Армении продолжает политику разжигания ненависти - ДОКЛАД

Политическое и военное руководство Армении открыто демонстрирует желание повторить совершенные в прошлом преступления геноцида против азербайджанцев и в современный период.

Политическое и военное руководство Армении открыто демонстрирует желание повторить совершенные в прошлом преступления геноцида против азербайджанцев и в современный период.

Как сообщает Report, это нашло отражение в докладе аппарата омбудсмена Азербайджана о преступлениях на почве ненависти и использовании языка ненависти по отношению к азербайджанцам.

В докладе говорится, что об этом свидетельствуют факты, полученные в результате проведенных исследований, а также события, имевшие место в недавнем прошлом.

"Преступления, совершенные против азербайджанцев в начале и конце ХХ века, повторяются и в XXI веке. Военно-политическое руководство Армении использует все свои возможности для продолжения этой политики", - говорится в докладе.

В докладе с сожалением подчеркивается, что вместо поддержки мира и содействия мирному процессу в регионе, военно-политическое руководство Армении стремится обострить ситуацию, открывая еще более глубокие раны в памяти нынешнего и будущих поколений. В документе также подчеркнули, что действия представителей властей Армении нарушают нормы международного гуманитарного права, а также права и свободы человека.

"Институт омбудсмена Азербайджана осуждает политику военно-политического руководства Армении, направленную на разжигание конфликтов на национальной и религиозной почве, и призывает международные и национальные правозащитные организации проявить солидарность в этом вопросе", - говорится в докладе.