Военная прокуратура и силы спецназначения МО провели мероприятие по случаю 100-летия Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Военная прокуратура и силы специального назначения Министерства обороны провели совместное мероприятие.

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Военная прокуратура и силы специального назначения Министерства обороны провели совместное мероприятие.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, участники мероприятия возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и мемориалу шехидам, была почтена их светлая память.

Выступившие на мероприятии рассказали о жизненном пути общенационального лидера Гейдара Алиева, его многогранной деятельности, уникальных заслугах в развитии страны.

Была особо подчеркнута славная победа, одержанная в Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Участники рассказали об эффективном взаимодействии прокуратуры, в том числе военной прокуратуры, с Вооруженными силами Азербайджана во время войны.