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Военная прокуратура и силы спецназначения МО провели мероприятие по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Военная прокуратура и силы спецназначения МО провели мероприятие по случаю 100-летия Гейдара Алиева По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Военная прокуратура и силы специального назначения Министерства обороны провели совместное мероприятие.
Внутренняя политика
6 апреля 2023 г. 15:14
Военная прокуратура и силы спецназначения МО провели мероприятие по случаю 100-летия Гейдара Алиева

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева Военная прокуратура и силы специального назначения Министерства обороны провели совместное мероприятие.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, участники мероприятия возложили цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и мемориалу шехидам, была почтена их светлая память.

Выступившие на мероприятии рассказали о жизненном пути общенационального лидера Гейдара Алиева, его многогранной деятельности, уникальных заслугах в развитии страны.

Была особо подчеркнута славная победа, одержанная в Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Участники рассказали об эффективном взаимодействии прокуратуры, в том числе военной прокуратуры, с Вооруженными силами Азербайджана во время войны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Prokurorluq xüsusi təyinatlılarla birlikdə “Heydər Əliyev İli” ilə bağlı tədbir keçirib

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