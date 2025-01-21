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Военная прокуратура Азербайджана подвела итоги 2024 года

Военная прокуратура Азербайджана подвела итоги 2024 года В Военной прокуратуре состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению проделанной работы в 2024 году и предстоящих задач в сфере борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.
Внутренняя политика
21 января 2025 г. 15:31
Военная прокуратура Азербайджана подвела итоги 2024 года

В Военной прокуратуре состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению проделанной работы в 2024 году и предстоящих задач в сфере борьбы с преступностью, защиты прав и свобод человека.

Об этом сообщили Report в Военной прокуратуре.

С отчетным докладом выступил заместитель генерального прокурора, военный прокурор, генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев. Он отметил, что деятельность органов Военной прокуратуры в 2024 году была успешной и была направлена на поддержание дисциплины в Вооруженных Силах, предотвращение преступности и других правонарушений, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод человека и гражданина.

Велиев отметил, что большое значение в достижении положительных результатов по всем направлениям деятельности имели здоровые и деловые отношения, сложившиеся между органами Военной прокуратуры и Министерством обороны, Государственной пограничной службой, Внутренними войсками и другими военными структурами, а также неправительственными организациями.

Затем с докладами выступили военные прокуроры Кяльбаджара, Шамкира и Губадлы.

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