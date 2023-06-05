Предложено увеличить штрафы для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением

Штраф для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением планируется увеличить до 150 манатов.

Штраф для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением планируется увеличить до 150 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В действующем варианте кодекса отмечено, что за движение в направлении, противоположном направлению движения, установленному на дорогах с односторонним движением, а также за перемещение транспортного средства в направлении, противоположном транспортному потоку, с нарушением требований горизонтальных линий разметки 1.1, 1.3 и 1.11 налагается штраф в размере 100 манатов.