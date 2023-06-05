О нас

Предложено увеличить штрафы для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением

Предложено увеличить штрафы для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением Штраф для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением планируется увеличить до 150 манатов.
Внутренняя политика
5 июня 2023 г. 20:23
Предложено увеличить штрафы для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением

Штраф для водителей за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением планируется увеличить до 150 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

В действующем варианте кодекса отмечено, что за движение в направлении, противоположном направлению движения, установленному на дорогах с односторонним движением, а также за перемещение транспортного средства в направлении, противоположном транспортному потоку, с нарушением требований горизонтальных линий разметки 1.1, 1.3 и 1.11 налагается штраф в размере 100 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Birtərəfli yollarda əks istiqamətdə hərəkət edən sürücülər 150 manat cərimələnəcək

Экслюзивные новости

Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
Лоуренс Броерс: Усилия США по нормализации азербайджано-армянских отношений стали более активными
2 июня 2023 г. 14:51
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
Советник президента Литвы: Солнечная энергетика – новый этап взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном
1 июня 2023 г. 10:30
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi