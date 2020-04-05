Во всех населенных пунктах Губы установлены полицейские посты - ФОТО

Полиция Губы работает в усиленном режиме в связи с решением оперативного штаба при Кабмине.

Как передает северное бюро Report, в рамках введенного с этого дня на территории Азербайджана особого карантинного режима по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции в стране, в Губинском районе приступили к мерам по ограничению передвижения.

Так, на въезде в Губинский район и все населенные пункты района установлены полицейские посты. На постах, наряду с сотрудниками полиции, в усиленном режиме несут службу военнослужащие.

Транспортные средства и пешеходы, приближающиеся к постам, проверяются сотрудниками полиции в соответствующем порядке, лицам, выходящим из дома без официального разрешения, выносится предупреждение, в случае повторного нарушения выписываются штрафы.