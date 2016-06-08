Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Вносятся поправки в правила привлечения работников прокуратуры в Азербайджане к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены поправки в закон "О прохождении службы в органах прокуратуры".

Согласно проекту поправок, по истечению трех лет со дня совершения дисциплинарного проступка в отношении работника прокуратуры дисциплинарный упрек применяться не может. На данный момент этот срок составляет один год.

Предложенная очередная поправка увеличивает административную ответственность.

Так, за нарушение служебной дисциплины, не выполнение должностных полномочий, а также не соблюдение "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики" в отношении работников прокуратуры будет применен дисциплинарный упрек.

Поправки в закон предлагаются на основе международного опыта в целях усиления дисциплинарных мер в отношении работников прокуратуры.

Отметим, что проект предложенных в кодекс поправок рекомендован на предстоящее 14 июня внеочередное пленарное заседание Милли Меджлиса.