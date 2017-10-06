 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Вносятся изменения в закон "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики"

    Состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству© Report

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

    Как сообщает Report, председатель комитета Али Гусейнли проинформировал о вопросах повестки дня.

    На заседании были проведены обсуждения проекта Конституционного закона "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

    Депутаты также рассмотрели законопроект "О внесении изменений в Гражданско-процессуальный, Административно-процессуальный Кодексы", об изменениях в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности". Было отмечено, что предложенные изменения носят технический характер.

    Депутаты высказали свои мнения и предложения о законопроектах.

    Проекты были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi