Вносятся изменения в закон "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики"

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает Report, председатель комитета Али Гусейнли проинформировал о вопросах повестки дня.

На заседании были проведены обсуждения проекта Конституционного закона "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

Депутаты также рассмотрели законопроект "О внесении изменений в Гражданско-процессуальный, Административно-процессуальный Кодексы", об изменениях в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности". Было отмечено, что предложенные изменения носят технический характер.

Депутаты высказали свои мнения и предложения о законопроектах.

Проекты были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.