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    Вносятся изменения в Кодекс об административных проступках в связи с правонарушениями должностных лиц

    При совершении сотрудником соответствующего органа ИВ нарушения сроков в ходе производства материалы по делу будут направлены в тот же орган

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ При совершении сотрудником соответствующего органа исполнительной власти нарушения сроков в ходе производства материалы по делу об административных проступках будут направлены в тот же орган для привлечения данного лица к административной ответственности. 

    Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения к Кодексу об административных проступках.

    Согласно Кодексу об административных проступках, полномочное должностное лицо за нарушение сроков в ходе производства дела будет оштрафовано от 200 до 400 манатов. 

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса 14 февраля. 

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