В законы "О газоснабжении", "Об электроэнергетике" и "О водоснабжении" вносятся изменения

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ При проведении спецопераций против религиозного экстремизма в зоне проведения операций по указу органа, проводящего спецоперацию против экстремизма, может быть приостановлена подача газа, света и воды, ограничены услуги связи.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем совместном заседании комитета по правовой политике и государственного строя и комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект об изменениях к законам "О газоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении" и "О телекоммуникациях".

Согласно законопроекту изменений, в случае проведения спецопераций против религиозного экстремизма, в зоне проведения операций по указу органа, проводящего спецоперацию против экстремизма, может быть приостановлена подача газа, света и воды, ограничены услуги связи.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.