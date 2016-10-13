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    В законы "О газоснабжении", "Об электроэнергетике" и "О водоснабжении" вносятся изменения

    При проведении спецопераций против религиозного экстремизма может быть приостановлена подача газа, света и воды

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ При проведении спецопераций против религиозного экстремизма в зоне проведения операций по указу органа, проводящего спецоперацию против экстремизма, может быть приостановлена подача газа, света и воды, ограничены услуги связи. 

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем совместном заседании комитета по правовой политике и государственного строя и комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект об изменениях к законам "О газоснабжении", "Об электроэнергетике", "О водоснабжении" и "О телекоммуникациях".

    Согласно законопроекту изменений, в случае проведения спецопераций против религиозного экстремизма, в зоне проведения операций по указу органа, проводящего спецоперацию против экстремизма, может быть приостановлена подача газа, света и воды, ограничены услуги связи.  

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

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