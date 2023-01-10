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Внешний долг Азербайджана резко снизился по отношению к ВВП до 9,5 процента

Внешний долг Азербайджана резко снизился по отношению к ВВП до 9,5 процента Внешний долг Азербайджана составляет ниже 7 миллиардов долларов, он также резко снизился по отношению к валовому внутреннему продукту. Если на начало прошлого года наш внешний долг составлял 17 процентов валового внутреннего продукта, то по итогам прошлог
Внутренняя политика
10 января 2023 г. 17:38
Внешний долг Азербайджана резко снизился по отношению к ВВП до 9,5 процента

Внешний долг Азербайджана составляет ниже 7 миллиардов долларов, он также резко снизился по отношению к валовому внутреннему продукту. Если на начало прошлого года наш внешний долг составлял 17 процентов валового внутреннего продукта, то по итогам прошлого года он упал до 9,5 процента. Для сравнения могу сказать, что во многих развитых странах этот показатель равен 100 и даже 130-150 процентам.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью местным телеканалам.

Объясняя причины этого, глава нашего государства сказал: "Мы с экономической точки зрения независимы. Если мы сейчас захотим, то вновь сможем начать работу с международными финансовыми учреждениями по привлечению кредитов, и фактически мы ее начали. Поскольку проекты, реализуемые как Всемирным банком, так и Европейским банком реконструкции и развития, можно сказать, уже завершаются. В прошлом году Баку посетили высокопоставленные представители обоих ведущих мировых финансовых институтов, и в ходе обсуждений были определены новые направления. То есть, я могу с полной уверенностью сказать, что мы не столкнемся ни с какими проблемами в привлечении неограниченных иностранных кредитов".

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Версия на английском языке President: Azerbaijan’s foreign debt drops to 9.5% in relation to GDP
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanın xarici borcu ümumi daxili məhsula nisbətdə kəskin azalaraq 9,5 faizə enib"

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