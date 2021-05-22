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Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении "Еще раз призываем Армению к нормализации отношений на основе принципов международного права, на которые она ссылается, и к проявлению конструктивности в разрешении любых разногласий".
Внутренняя политика
22 мая 2021 г. 15:05
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении

"Прежде всего, напоминаем Министерству иностранных дел Армении, что именно игнорирование Арменией фундаментальных принципов международного права на протяжении всех этих лет является истинной причиной неопределенности границ между двумя государствами за последние 30 лет".

Как передает Report, об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Отвечая на заявление представителя МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в напряженной ситуации на границе и утверждающего, что якобы Азербайджан оккупировал территорию Карабаха в нарушение международного права, официальный представитель МИД Азербайджана сказала: "То, что Армения наконец-то вспомнила о международном праве спустя 30 лет, в целом является позитивным явлением. Однако Армения по-своему понимает принципы международного права.

Армения, которая обвиняет Азербайджан в якобы оккупации территорий с применением силы, до сих пор не понимает, что страна не может оккупировать свою территорию, а может только освободить ее. Армения уже должна осознать эту истину, принять сложившуюся новую реальность. Еще раз призываем Армению к нормализации отношений на основе принципов международного права, на которые она ссылается, и к проявлению конструктивности в разрешении любых разногласий".

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