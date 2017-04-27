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    Внесены поправки в порядок проведения конкурса на привлечение пассажироперевозчиков

    Данное решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в "Порядок проведения конкурса относительно привлечения перевозчиков к перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным маршрутам". 

    Как сообщает Report, данное решение подписано премьер-министром Артуром Раси-заде.

    Согласно поправке, расширены должностные полномочия перевозчика в договоре на оказание услуг по пассажироперевозкам автомобильным транспортом. В дальнейшем, при пассажироперевозках они смогут продавать билеты и платежные средства, в том числе вносить деньги на платежные средства, не допускать перевозку пассажиров без билетов, либо без оплаты проезда, а также перевозку багажа без билета, регистрировать время прибытия и отбытия на конечные и промежуточные пункты согласно графику движения. 

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