Внесены поправки в порядок допуска должностных лиц или граждан к работе с государственной тайной

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в постановление "Об утверждении порядка переоформления допуска должностных лиц или граждан к работе со сведениями, составляющими государственную тайну".

Как сообщает Report, постановление подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно постановлению, "С учетом заключения министерства национальной безопасности о наличии оснований, предусмотренных в ст. 23.1.7 закона "О государственной тайне", проверочные мероприятия в связи с допуском граждан к работе со сведениями особой важности, совершенно секретными и секретными сведениями в органах прокуратуры осуществляется Генеральной прокуратурой, в органах внутренних дел - министерством внутренних дел, в связи с охраной государственных границ - Государственной пограничной службой, в связи с обеспечением безопасности объектов госохраны и охраняемых объектов, а также в военных частях - Особой государственной службой охраны".

В других органах государственной власти проверочные мероприятия по допуску к работе с государственной тайной осуществляет орган безопасности.

Объем и порядок осуществления проверочных мероприятий в Генеральной прокуратуре, министерстве внутренних дел, Государственной пограничной службе и Особой государственной службе охраны будут устанавливаться этими органами и утверждаться с согласия межведомственной комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджанской Республики.

Объем и порядок осуществления проверочных мероприятий в других органах государственной власти будут устанавливаться органом безопасности и утверждаться с согласия межведомственной комиссии по охране государственной тайны при президенте Азербайджанской Республики.