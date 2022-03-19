О нас
Аудио новости

Изменены размеры средств на содержание служебных парков бюджетных организаций

Изменены размеры средств на содержание служебных парков бюджетных организаций Внесены изменения в ежегодно выплачиваемые из госбюджета средства на содержание каждого автотранспортного средства (пригодного для эксплуатации), имеющегося на балансе управлений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета.
Внутренняя политика
19 марта 2022 г. 15:07
Изменены размеры средств на содержание служебных парков бюджетных организаций

Внесены изменения в ежегодно выплачиваемые из госбюджета средства на содержание каждого автотранспортного средства (пригодного для эксплуатации), имеющегося на балансе управлений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета.

Как передает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении поправок в постановление Кабинета министров "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики”.

Поправкой пункт 10.3 постановления приводится в новой редакции. Так, средства, ежегодно выделяемые из государственного бюджета на содержание каждого автотранспортного средства (пригодного для эксплуатации), имеющегося на балансе управлений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета предусматриваются как: расходы на приобретение запасных частей и текущий ремонт автотранспортных средств – в размере 30 процентов от стоимости топлива, рассчитанной по базовым линейным нормам расхода топлива при сроке эксплуатации до 5 лет и в размере 40 процентов при сроке эксплуатации 5 лет и выше в соответствии с месячным лимитом пробега.

До этого по статье приобретение запасных частей и текущий ремонт автотранспортных средств – средства выделялись в размере 30 процентов от стоимости топлива, рассчитанной по базовым линейным нормам расхода топлива в соответствии с месячным лимитом пробега.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət idarələrinin avtomobillərinin saxlanılması ilə bağlı ayrılan vəsaitlərə dəyişiklik edilib

Другие новости из категории

Госведомствам Азербайджана запретят закупать использованные автомобили 
Госведомствам Азербайджана запретят закупать использованные автомобили 
19 марта 2022 г. 14:41
Бахар Мурадова награждена орденом
Бахар Мурадова награждена орденом
19 марта 2022 г. 14:10
Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи
Из Баку жителям Киева направлено 30 тонн гуманитарной помощи
19 марта 2022 г. 12:00
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
19 марта 2022 г. 11:40
В Азербайджане внесены изменения в правила приема на госслужбу
В Азербайджане внесены изменения в правила приема на госслужбу
18 марта 2022 г. 19:29
Ильхам Алиев: Впереди нас ждет решение важных задач общенационального значения
Ильхам Алиев: Впереди нас ждет решение важных задач общенационального значения
18 марта 2022 г. 17:25
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз
18 марта 2022 г. 17:06
Президент Ильхам Алиев выделил Федерации борьбы Азербайджана один млн манатов
Президент Ильхам Алиев выделил Федерации борьбы Азербайджана один млн манатов
18 марта 2022 г. 13:39
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
18 марта 2022 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi