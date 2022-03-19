Изменены размеры средств на содержание служебных парков бюджетных организаций

Внесены изменения в ежегодно выплачиваемые из госбюджета средства на содержание каждого автотранспортного средства (пригодного для эксплуатации), имеющегося на балансе управлений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета.

Внесены изменения в ежегодно выплачиваемые из госбюджета средства на содержание каждого автотранспортного средства (пригодного для эксплуатации), имеющегося на балансе управлений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета.

Как передает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении поправок в постановление Кабинета министров "О совершенствовании правил пользования транспортными средствами в управлениях, предприятиях и организациях, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики”.

Поправкой пункт 10.3 постановления приводится в новой редакции. Так, средства, ежегодно выделяемые из государственного бюджета на содержание каждого автотранспортного средства (пригодного для эксплуатации), имеющегося на балансе управлений, предприятий и организаций, финансируемых из госбюджета предусматриваются как: расходы на приобретение запасных частей и текущий ремонт автотранспортных средств – в размере 30 процентов от стоимости топлива, рассчитанной по базовым линейным нормам расхода топлива при сроке эксплуатации до 5 лет и в размере 40 процентов при сроке эксплуатации 5 лет и выше в соответствии с месячным лимитом пробега.

До этого по статье приобретение запасных частей и текущий ремонт автотранспортных средств – средства выделялись в размере 30 процентов от стоимости топлива, рассчитанной по базовым линейным нормам расхода топлива в соответствии с месячным лимитом пробега.