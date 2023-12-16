Внесены изменения в состав некоторых окружных избирательных комиссий

Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Изменен состав некоторых окружных избирательных комиссий.

Как сообщает Report, решение принято по итогам заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Информацию об изменениях представили заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, секретари ЦИК Арифе Мухтарова и Микаил Рагимов.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане назначены на 7 февраля 2024 года.

15 декабря на расширенном заседании правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) было принято решение о выдвижении кандидатуры Ильхама Алиева на выборы президента.