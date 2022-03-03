Внесены изменения в состав Комиссии по увековечению памяти шехидов

Внесены изменения в состав Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, лиц, имеющих заслуги перед народом, родиной, государством и шехидов.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
В постановление Кабинета Министров «О создании Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, лиц, имеющих заслуги перед народом, родиной, государством и шехидов» внесены изменения.
Из состава комиссии исключен заместитель председателя Государственного комитета по имущественным вопросам. Вместо него в состав комиссии добавлен заместитель министра экономики.