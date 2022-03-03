Внесены изменения в состав Комиссии по увековечению памяти шехидов

Внесены изменения в состав Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, лиц, имеющих заслуги перед народом, родиной, государством и шехидов.

Внесены изменения в состав Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, лиц, имеющих заслуги перед народом, родиной, государством и шехидов.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

В постановление Кабинета Министров «О создании Комиссии по увековечению памяти выдающихся личностей, лиц, имеющих заслуги перед народом, родиной, государством и шехидов» внесены изменения.

Из состава комиссии исключен заместитель председателя Государственного комитета по имущественным вопросам. Вместо него в состав комиссии добавлен заместитель министра экономики.