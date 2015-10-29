Внесены изменения в состав коллегии министерства культуры и туризма

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Внесены изменения в решение Кабинета министров "О составе коллегии министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, решение в связи с изменениями подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно решению, из списка членов коллегии министерства исключено имя Ибрагимова Сарвана Гусейн оглы, вместо него включено имя Гадимовой Натаван Тофиг кызы.

Напомним, что распоряжением председателя Верховного меджлиса Нахчыванской автономной республики (АР) Васифа Талыбова Гадимова Натаван назначена министром культуры и туризма Нахчыванской АР.