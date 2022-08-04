О нас

Внесены изменения в правила ведения туристического реестра

Внесены изменения в правила ведения туристического реестра Внесены изменения в правила ведения туристического реестра.
Внутренняя политика
4 августа 2022 г. 10:57
Внесены изменения в правила ведения туристического реестра

Внесены изменения в правила ведения туристического реестра.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Туроператоры и турагенты должны в течение 15 дней внести в реестр сведения о страховании гражданской ответственности, гостиницы - о категориях "звезд".

В связи с этим внесены изменения в постановление Кабинета министров №16 от 23 января 2020 года об утверждении ”Правил ведения туристического реестра".

В перечень сведений, подлежащих включению в реестр, добавлены сведения о страховании гражданской ответственности туроператоров и турагентов, категории отелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Turizm Reyestrinin aparılması qaydasında dəyişikliklər edilib

Самое читаемое

ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi