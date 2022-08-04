Внесены изменения в правила ведения туристического реестра

Внесены изменения в правила ведения туристического реестра.

Внесены изменения в правила ведения туристического реестра.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Туроператоры и турагенты должны в течение 15 дней внести в реестр сведения о страховании гражданской ответственности, гостиницы - о категориях "звезд".

В связи с этим внесены изменения в постановление Кабинета министров №16 от 23 января 2020 года об утверждении ”Правил ведения туристического реестра".

В перечень сведений, подлежащих включению в реестр, добавлены сведения о страховании гражданской ответственности туроператоров и турагентов, категории отелей.