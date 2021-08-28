О нас
Report Georgia
Аудио новости

Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане

Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане Кабинет министров внес изменения в постановление № 151 от 26 мая 2021 года ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
Внутренняя политика
28 августа 2021 г. 13:08
Внесены изменения в правила в связи с проведением свадеб в Азербайджане

Кабинет министров внес изменения в постановление № 151 от 26 мая 2021 года ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение.

Согласно решению, все гости старше 18 лет, участвующие в торжествах с участием до 150 человек, должны иметь сертификат, подтверждающий, что они полностью вакцинированы от COVID-19 или вылечились от COVID-19.

Отметим, что ранее паспорт COVID-19 не требовался для участия на мероприятии, где присутствуют менее 50 человек.

В решении также говорится, что Министерство внутренних дел, Агентство по безопасности пищевых продуктов и Государственная налоговая служба при Министерстве экономики будут контролировать объекты общественного питания на праздничных мероприятиях с участием до 150 человек.

Ранее указанные меры контроля осуществлялись на праздничных мероприятиях с участием от 50 до 150 человек.

Решение вступит в силу 1 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan makes changes in resolution on weddings
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda toylarla bağlı qərara dəyişiklik edilib

Самое читаемое

Увековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
ФотоУвековечена память азербайджанцев, погибших за Украину
27 августа 2021 г. 19:15
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
Арестован зять народного артиста Алима Гасымова 
24 августа 2021 г. 15:48
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
Оглашено число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за сутки
23 августа 2021 г. 19:58
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
Названа причина роста числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане
22 августа 2021 г. 21:59
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового парка в Баку
26 августа 2021 г. 14:37
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
На проспекте Гейдара Алиева начался пожар 
24 августа 2021 г. 15:03
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
МЭПР: Уровень Каспия упал на 1,5 метра
26 августа 2021 г. 11:07
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
В парламенте Армении произошла вторая за день драка
25 августа 2021 г. 13:10
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
Представивший на иранском сайте Карабах территорией Армении извинился за свою ошибку
21 августа 2021 г. 19:17
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
Утвержден план на 2021/2022 учебный год
23 августа 2021 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi