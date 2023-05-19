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Внесены изменения в правила применения электронных средств контроля за осужденными

Внесены изменения в правила применения электронных средств контроля за осужденными Внесены изменения в правила применения электронных средств контроля к осужденным, либо лицам, в отношении которых была избрана мера пресечения.
Внутренняя политика
19 мая 2023 г. 11:59
Внесены изменения в правила применения электронных средств контроля за осужденными

Внесены изменения в правила применения электронных средств контроля к осужденным, либо лицам, в отношении которых была избрана мера пресечения.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В соответствии с внесенными изменениями, при вскрытии электронного браслета лицами, в отношении которых были применены средства электронного контроля, либо нарушении территориальных ограничений, от диспетчера центра мониторинга требуется незамедлительно сообщать об этих случаях ответственному исполнителю или должностному лицу органа полиции.

При этом происходит расширены случаи временного снятия электронного контроллера (временное открытие электронного браслета и т.д.).

Новые случаи включают:

- избрание меры пресечения в виде административного ареста;

- избрание меры пресечения в виде заключения под стражу;

- при помещении субъекта контроля в специализированное медицинское учреждение для лечения от алкоголизма или наркомании или в психиатрический стационар в связи с его психическим расстройством.

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Версия на азербайджанском языке Məhkum edilmiş şəxslərə elektron nəzarət vasitələrinin tətbiqi qaydalarında dəyişikliklər edilib

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