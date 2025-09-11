Внесены изменения в правила финансовой отчетности политических партий
Внутренняя политика
- 11 сентября, 2025
- 12:53
Внесены изменения в "Форму, содержание и порядок представления финансовой отчетности политической партии".
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, финансовая отчетность должна представляться политическими партиями в Центральную избирательную комиссию не позднее 1 апреля каждого года.
Последние новости
13:53
Токаев: Вопрос установления парламентской республики на повестке не стоитВ регионе
13:51
В РФ заявили, что пока не договорились о разговоре Путина с ТрампомДругие страны
13:50
Фото
В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобильПроисшествия
13:48
Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратамВнутренняя политика
13:44
Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФДругие страны
13:44
Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозуВ регионе
13:38
Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимоНаука и образование
13:36
Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГРелигия
13:30