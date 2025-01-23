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Внесены изменения в "Устав об Управлении Государственного заповедника города Шуша"

Внесены изменения в "Устав об Управлении Государственного заповедника города Шуша" Внесены изменения в "Устав об Управлении Государственного заповедника города Шуша"
Внутренняя политика
23 января 2025 г. 19:27
Внесены изменения в Устав об Управлении Государственного заповедника города Шуша

Внесены изменения в "Устав об Управлении Государственного заповедника города Шуша".

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, расширены обязанности управления, к ним теперь относятся:

- Обеспечение снабжения горячей водой и отоплением многоквартирных домов, а также энергоснабжение жителей таких домов;

- Взимание платы за содержание и ремонт жилых помещений (построенных управлением) в соответствии с условиями договора, включая оплату услуг и работ по управлению многоквартирными домами, их содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, в том числе лифтов, в строящихся домах;

- Предоставление услуг по водоснабжению горячей водой и отопления на соответствующей территории на договорной основе, с получением оплаты в установленном договором размере.

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Версия на азербайджанском языке “Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi”nə dəyişiklik olunub

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