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Внесены изменения в Положение об информационной системе "Электронный суд"

Внесены изменения в Положение об информационной системе "Электронный суд" Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Положение об информационной системе ”Электронный суд”.
Внутренняя политика
13 мая 2022 г. 15:06
Внесены изменения в Положение об информационной системе Электронный суд

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в Положение об информационной системе ”Электронный суд”.

Как сообщает Report, согласно документу, в Положение были внесены следующие изменения:

1. В пункте 1.2 после слов ”Гражданский процессуальный кодекс“ добавлены слова ”Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики".

2. Подпункты 6.1.12 и 6.1.17 после слов “дела по их спорам” дополнить словами “а также уголовные дела, находящиеся в производстве судов, и другие материалы, связанные с уголовным преследованием”.

3. В подпункте 9.2.8 слова ”по гражданским делам и коммерческим спорам" исключены.

4. В пункте 13.6 слова ”в статье 10-1.2“ заменить словами ”в статьях 10-1.2 и 51-1.2 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке “Elektron məhkəmə” informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edilib

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