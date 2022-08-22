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Внесены изменения в Положение о проверках в сфере предпринимательства

Внесены изменения в Положение о проверках в сфере предпринимательства Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в ”Положение о форме и порядке ведения Единого информационного реестра проверок, проводимых в сфере предпринимательства".
Внутренняя политика
22 августа 2022 г. 18:38
Внесены изменения в Положение о проверках в сфере предпринимательства

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в ”Положение о форме и порядке ведения Единого информационного реестра проверок, проводимых в сфере предпринимательства".

Как сообщает Report, согласно указу, в пункте 4.5-2 ”Положения о форме и порядке ведения Единого информационного реестра проверок, проводимых в сфере предпринимательства“ после слов ”до завершения проверки“ были добавлены слова ”а также при увеличении периода, охватываемого проверкой в ходе мобильной налоговой проверки, в соответствии со статьей 36.3-1 Налогового кодекса Азербайджанской Республики, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения об этом".

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