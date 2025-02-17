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Внесены изменения в "Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Внесены изменения в "Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" Внесены изменения в "Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав".
Внутренняя политика
17 февраля 2025 г. 13:42
Внесены изменения в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав

Внесены изменения в "Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно изменениям, совершенствуются положения об организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии создаются при соответствующих органах исполнительной власти в составе 9-11 человек.

Для выполнения текущей работы комиссии и осуществления контроля за исполнением ее решений в местных комиссиях предусматриваются оплачиваемые должности ответственного секретаря, консультанта-психолога по работе с детьми и семьями, а в комиссиях при соответствующем органе исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики и соответствующем органе исполнительной власти - ответственного секретаря (секретаря). Другие члены комиссии действуют на общественных началах.

Выполнение текущей работы комиссии и осуществление контроля за исполнением решений обеспечивается Секретариатом, созданным в соответствующем органе исполнительной власти.

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Версия на английском языке Changes made to Regulations on Commissions for Minors' Affairs and Protection of Their Rights
Версия на азербайджанском языке Yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və hüquqlarının müdafiəsi üzrə komissiyalar haqqında Əsasnamədə dəyişiklik edilib

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