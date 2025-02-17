Внесены изменения в "Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав"

Внесены изменения в "Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав".

Внесены изменения в "Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно изменениям, совершенствуются положения об организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссии создаются при соответствующих органах исполнительной власти в составе 9-11 человек.

Для выполнения текущей работы комиссии и осуществления контроля за исполнением ее решений в местных комиссиях предусматриваются оплачиваемые должности ответственного секретаря, консультанта-психолога по работе с детьми и семьями, а в комиссиях при соответствующем органе исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики и соответствующем органе исполнительной власти - ответственного секретаря (секретаря). Другие члены комиссии действуют на общественных началах.

Выполнение текущей работы комиссии и осуществление контроля за исполнением решений обеспечивается Секретариатом, созданным в соответствующем органе исполнительной власти.