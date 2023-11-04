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Внесены изменения в перечень документов и правил приватизации госимущества

Внесены изменения в перечень документов и правил приватизации госимущества В "Перечень документов и правил, представляемых для участия в приватизации государственного имущества", утвержденный Постановлением Кабинета Министров №32 от 2 февраля 2001 года, внесены изменения.
Внутренняя политика
4 ноября 2023 г. 23:22
Внесены изменения в перечень документов и правил приватизации госимущества

В "Перечень документов и правил, представляемых для участия в приватизации государственного имущества", утвержденный Постановлением Кабинета Министров №32 от 2 февраля 2001 года, внесены изменения.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

"В случае возможности получения документов или сведений, предусмотренных настоящими правилами, от соответствующего государственного органа (учреждения) посредством информационной системы электронного правительства, данные документы или сведения от заказчика не требуются. В случаях, когда получить эти документы или сведения через Информационную систему электронного правительства невозможно, их представление запрашивается у соответствующего государственного органа (учреждения) с согласия заказчика или обеспечивается заказчиком", - отмечается в документе.

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