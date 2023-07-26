Внесены изменения в критерии определения инвалидности

Кабинет министров внес изменения в критерии определения инвалидности.

Кабинет министров внес изменения в критерии определения инвалидности.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В целях устранения пробелов, возникших при установлении инвалидности, а также совершенствования критериев определения инвалидности внесены дополнения в "Критерии определения инвалидности" и изменения в "Процентный показатель и продолжительность нарушения функций организма".

В графу с наименованиями болезней, травм и недостатков, степенью их тяжести, стадией и клинико-функциональными характеристиками стойких нарушений функций организма добавлены названия ряда новых заболеваний.

В то же время усовершенствованы критерии, которые брались за основу при оценке добавленных болезней, степени тяжести ряда существующих болезней, процента нарушения функций организма.

Решение вступает в силу с момента подписания.