Внесены изменения в Конституцию Нахчыванской АР

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась пятая сессия Верховного меджлиса Нахчыванской АР пятого созыва.

Как сообщает Report, в повестку сессии были включены вопросы, связанные с предстоящими задачами в сфере социально-экономического развития в 2017 году, утверждением исполнения государственного бюджета Нахчыванской АР на 2016-й год и внесением изменений в Конституцию Нахчыванской АР.

На сессии был принят закон Нахчыванской АР об "Исполнении бюджета Нахчыванской Автономной Республики за 2016 год".

Касаясь стоящего в повестке третьего вопроса, председатель Верховного меджлиса Нахвычанской АР Васиф Талыбов отметил, что по итогам референдума 26 сентября 2016 года были внесены изменения в Конституцию Азербайджанской Республики. В связи с этими изменениями был подготовлен законопроект для внесения изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики.

Закон Нахчыванской АР "О внесении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики" был зачитан, поставлен на голосование и принят.

Этим сессия завершила свою работу.