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Внесены изменения в Градостроительный и строительный кодекс

Внесены изменения в Градостроительный и строительный кодекс Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс.
Внутренняя политика
16 марта 2022 г. 20:52
Внесены изменения в Градостроительный и строительный кодекс

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс.

Как сообщает Report, согласно изменениям, в Кодекс была добавлена статья следующего содержания:

"После аннулирования разрешения по основаниям, указанным в статье 102.4-2 настоящего Кодекса, заказчик может повторно обратиться за разрешением на эксплуатацию объекта строительства. К повторному обращению прилагается только документ, подтверждающий факт уплаты государственной пошлины. Соответствующий орган исполнительной власти или учреждение, созданное соответствующим органом исполнительной власти, не позднее 2 рабочих дней со дня поступления обращения представляет заказчику разрешение на ввод в эксплуатацию объекта строительства или направляет его заказным почтовым отправлением”.

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