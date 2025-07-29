Внесены изменения в Госпрограмму социально-экономического развития Нахчывана

Внесены изменения в Госпрограмму социально-экономического развития Нахчывана

Внесены изменения в Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на 2023–2027 годы.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, в список основных исполнителей по ускорению пропуска и увеличению пропускной способности на таможенных пунктах пропуска в Нахчыване, помимо Государственного таможенного комитета, включены Министерство цифрового развития и транспорта, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Кроме этого, в перечень других исполнителей пунктов, касающихся развития различных видов туризма (зимнего, сельского, экологического и др.) и подготовке туристического атласа, наряду с Государственным агентством по туризму, включено Министерство науки и образования.

В список основных исполнителей по развитию транспортной инфраструктуры, наряду с Кабинетом министров НАР, также включено ГААДА.